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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся во второй половине августе

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Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся во второй половине августа 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, первый пуск ракеты в рамках госиспытаний планируется выполнить с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота в первой половине августа. Летно-конструкторские испытания, которые начнутся во второй половине августа, будут осуществляться с атомной подводной лодки «Северодвинск».

«Северодвинск» выполнит первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. В обоих случаях в рамках испытаний будет проводиться поражение надводных целей. Вместе с тем другой источник агентства уточнил, что всего в рамках испытаний будет выполнено четыре пуска.

В НПО машиностроения, где занимались разработкой и производством «Цирконов», комментировать эту информацию не стали.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, когда ракеты «Циркон» начнут серийно поступать в Вооруженные силы России.

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