Более 11 тыс. военнослужащих Минобороны прошли плановую ревакцинацию

Плановую ревакцинацию от COVID-19 прошли более 11,5 тыс. российских военнослужащих, сообщило министерство обороны.

Отмечается, что повторная иммунизация стартовала 1 июля — в ней будут участвовать военнослужащие, члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры. Ревакцинации подлежат все категории, уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

«Всего до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ревакцинация проводится в военно-медицинских организациях Минобороны, а также в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад.

В министерстве заявили, что военных ревакцинировали отечественным препаратом, но название вакцины не уточняется.

Ранее сообщалось, что Минобороны выделит 30% коек военных для гражданских пациентов с COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом COVID-19 «дельта».