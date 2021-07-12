Военный самолет США провел многочасовую разведку у западных границ России и Белоруссии

Американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS провел многочасовой полет у западных границ России и Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

Согласно этим данным, самолет взлетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца и курсировал в течение примерно шести часов вдоль южной границы Калининградской области и западной границы Белоруссии, находясь при этом в воздушном пространстве Польши.

ARTEMIS является многофункциональной системой разведки и целеуказания. Самолет разрабатывался на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, который был введен в эксплуатацию в 2015 году. Точные характеристики разведчика засекречены.

Ранее в апреле российский истребитель Миг-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном.