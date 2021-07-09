Более 50 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников заметили у границ России

Российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали 51 летательный аппарат иностранных государств, который осуществлял разведку у границ России, пишет газета «Красная звезда».

Как сообщает издание, речь идет о 46 самолетах-разведчиках и пяти беспилотниках. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Для недопущения нарушения границ России истребители РФ четыре раза вылетали на сопровождение иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.