В НАТО ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, что реформы не гарантируют Украине вступление в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — пояснил Аппатурай.

При этом он подчеркнул, что реформы важны. Однако, по словам представителя НАТО, не только Украина должна быть готова к вступлению в альянс, но и военный блок должен быть готов к расширению.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Киев войдет в НАТО раньше, чем в Европейский союз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну немедленно нужно принять в состав НАТО, так как она находится «в опасности».

В свою очередь, в НАТО заявили, что не намерены включать Украину в состав Североатлантического альянса в ближайшие 10-15 лет.