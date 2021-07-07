Власти Гаити ввели военное положение из-за убийства президента страны

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Global Look Press

Власти Гаити ввели на территории всей республики военное положение после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, передает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято по итогам экстренного заседания Совета министров.

Ранее стало известно, что ночью 7 июля Моиз был застрелен неизвестными, прокравшимися в его частную резиденцию. Информацию о смертельном ранении президента подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

Он подчеркнул, что власти осуждают это «варварское и бесчеловечное преступление» и заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

Как сообщал телеканал Telesur, в результате нападения первая леди страны умерла от полученных ранений.

Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке. Официальными языками Гаити являются французский и гаитянский креол.