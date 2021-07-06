В Средиземное море зашел еще один британский корабль

В Гибралтар прибыл авианосец Великобритании Prince of Wales. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в море вошли два патрульных корабля: Pursuer и Dasher. Они сопровождают авианосец. До этого в Гибралтар прибыла атомная подводная лодка Artful, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk. Британские военные не сообщали, с какими целями корабли вошли в акваторию.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».