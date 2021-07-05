Российские военные следят за разведывательным кораблем Франции в Японском море

Силы Восточного военного округа следят за французским разведывательным кораблем «Дюпьи Де Лом», который вошел в Японское море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА «Новости».

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции», — заявили в центре.

Ранее четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, на которые претендует Китай, и пробыли там несколько часов. Они пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

Согласно данным японской службы безопасности на море, это 26-й инцидент в территориальных водах в данном районе с начала года, в котором участвуют китайские корабли.