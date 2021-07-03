В МИД заявили об уходе Японии от конструктивного диалога с Россией

Японо-американские военные учения «Восточный щит» являются беспрецедентными по задействованным силам и охвату территории Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем эпизоды учений на о. Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — сказано в заявлении.

По словам Захаровой, к подобной интерпретации данных учений наталкивает сама Япония.

«В частности, министр обороны Н. Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на «критическую значимость» для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед — Российская Федерация», — добавила дипломат.

В ведомстве также указали на то, что своими действиями Токио «по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям [российской стороны] в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области».

С 24 июня по 11 июля в Японии проходят совместные японо-американские военные учения «Восточный щит».

Ранее сообщалось о том, что в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2021.