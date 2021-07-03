Российская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне учений НАТО

Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) осуществила учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.

Как рассказали в пресс-службе, экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО отработали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

В ЧФ отметили, что от морской авиации Черноморского флота в полетах приняли участие многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В рамках учений экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку целей в акватории Черного моря. Роль кораблей условного противника исполнили большие десантные корабли «Саратов» и «Орск», сообщили в пресс-службе.

Всего в учениях было задействовано свыше десяти самолетов.

На этой неделе десантные корабли Черноморского флота выполнили артиллерийские учебные стрельбы.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.