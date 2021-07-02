Японцы оценили слова Путина о британском эсминце Defender

Читатели японского издания Sankei Shimbun оценили слова президента России Владимира Путина о британском эсминце Defender как «черную метку» для японского флота.

Мнения о словах Путина в комментариях под новостью разделились — часть читателей назвала слова российского лидера угрозами Японии.

«В такое опасное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!» — написал один из читателей.

Другие комментаторы призвали не нарушать сложившийся после Ялтинской конференции миропорядок.

«Теперь новому альянсу QUAD в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять не одному Китаю, но еще и России!», — считает еще один читатель.

Ранее российский президент Владимир Путин оценил риски начала Третьей мировой на фоне инцидента с Defender.