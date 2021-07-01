Российские корабли провели артиллерийские стрельбы в Черном море

Десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) России выполнили артиллерийские учебные стрельбы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как сообщается, в стрельбах приняли участие экипажи таких больших десантных кораблей (БДК) ЧФР, как «Орск» и «Саратов».

В пресс-службе уточнили, что они провели мероприятие в рамках отработки совместных задач.

Также моряки отработали действия по прикрытию огнем условной высадки морского десанта на воду с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям.

«В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолёт-амфибия Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ», — сказали в пресс-службе флота.

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