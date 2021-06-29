На Украине приняли в первом чтении законопроект об увеличении численности армии

Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности украинской армии на 4,4%, до 261 тысячи человек. Об этом сообщает сайт парламента.

В поддержку такого решения выступили 320 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих», — сказано в документе

В проекте закона отмечается, что в особый период численность вооруженных сил страны увеличивается за счет личного состава, призванного на военную службу в ходе исполнения указов президента Украины о мобилизации.

Документу предстоит пройти второе чтение.

Согласно действующему закону, в настоящее время численность армии Украины составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киев может создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих государств.