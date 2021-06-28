Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор подвергся ракетному обстрелу, сообщает «Интерфакс».

Согласно полученным сведениям, в этом районе разорвалось не менее восьми снарядов.

На данный момент информации о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

Ранее СМИ писали, что в результате одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС Соединенных Штатов в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребенок, а также были ранены три мирных жителя.

В результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) США была уничтожена база для запуска беспилотников в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев.

ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).