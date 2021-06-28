Российские военные контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении «Sea Breeze — 2021», которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Черного моря», — сказано в заявлении.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около трех тыс. военных.

Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.