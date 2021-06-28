Путин анонсировал скорую постановку на дежурство ЗРК С-500 «Прометей»

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил о скорой постановке на боевое дежурство новых ракетных комплексов, в том числе зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает РИА «Новости».

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — рассказал Путин.

По словам российского лидера, в стране уже формируется новая государственная программа перевооружения.

«Конечно, служба, она прозаична по большому счету, но с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой», — заявил Путин молодым офицерам, прапорщикам и мичманам.

Ранее Путин рассказал, как идут испытания комплексов С-500 «Прометей».