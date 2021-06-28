Истребитель F-35 британских ВМС наблюдал за российскими учениями в Средиземном море

Истребитель F-35 Воздушных сил флота Великобритании ведет наблюдение за российской корабельной группировкой, которая проводит учения в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

На кадрах запечатлен F-35B, который стоит на вооружении ВМФ Великобритании. Это версия истребителя F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Всего у Великобритании находится около 138 самолетов этого типа. Они в том числе базируются на авианосце Queen Elizabeth, который находится в Средиземном море.

F-35 — одноместный истребитель-бомбардировщик, разработанный военно-промышленным гигантом Lockheed Martin в первой половине прошлого десятилетия. В зависимости от модификации он может быть оснащен различными ракетами класса «воздух-воздух», крылатыми ракетами, кластерными бомбами, управляемыми авиационными бомбами и другими высокотехнологичными вооружениями вплоть до тактической ядерной бомбы B61.

Ранее сообщалось, что экипажи пяти кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России отразили атаку условного противника в рамках учений в Средиземном море.