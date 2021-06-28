NYT узнала об уничтожении ВВС США базы беспилотников в Ираке

В результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) США была уничтожена база для запуска беспилотников в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев. Они использовали ее для операций дронов против американских военных, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена.

По информации издания, в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке начали активно использовать беспилотники, предположительно направляемые им Тегераном. Они используются для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ. Целью атаки было лишить боевиков такой возможности, но, как сообщили неназванные представители вашингтонской администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.

Как сообщает издание, две другие цели на территории Сирии использовались, в основном, в качестве складов. Согласно оценкам Белого дома, людей на всех трех объектах было мало.

Ранее стало известно, что ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).