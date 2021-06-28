Россия выводит на мировой оружейный рынок ударный беспилотник «Орион-Э»

Россия начала продвижение на мировой оружейный рынок своего первого экспортного ударного беспилотника «Орион-Э». От заказчиков уже были получены первые заявки на этот дрон, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начала продвигать на этот рынок беспилотный комплекс с летательным аппаратом «Орион» в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения.

Как рассказал источник, предложения по поставкам данных дронов были разосланы ряду иностранных заказчиков, «которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей». По его словам, поставки могут стартовать в конце текущего — начале следующего года, когда компания «Кронштадт» откроет завод по производству беспилотников в Дубне.

«Ожидается, что по совокупности показателей «цена – качество – интеллектуализация борта» российские ударные беспилотники «Орион-Э» будут являться одним из лучших предложений на рынке и станут «убийцами» таких конкурентов, как турецкий «Байрактар», — отметил источник.

В «Рособоронэкспорте» сообщили агентству, что у беспилотного комплекса «Орион» действительно есть «большой экспортный потенциал, и интерес к нему вызван благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям».

Ранее «Орион» предлагался на экспорт лишь в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

Минобороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте в декабре 2020 года. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения, а также несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.