Military Watch рассказал об уязвимости НАТО перед российскими МиГ-31К

Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, уверены эксперты. Речь идет о заходе с более незащищенного южного фланга, сообщается на военном портале Military Watch.

В материале издания отметили, что данные самолеты обладают высокой выносливостью, а также большой дальностью поражения. Эти условия делают истребители идеальными для выполнения миссий против стран-участниц Североатлантического альянса, обращают внимание журналисты.

Американские специалисты также оценили характеристики гиперзвуковых ракет «Кинжал». У данных ракет, как считают эксперты, нет ближайших конкурентов за пределами России, и они обладают высокой точностью.

«Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым», — написано в статье.

Ранее сообщалось, что МиГ-31К впервые перебросили на авиабазу Хмеймим.

До этого МиГ-31 вновь сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем.