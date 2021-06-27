Сербия провела крупнейшие военные учения с российской техникой

На юго-западе Сербии прошли крупнейшие военные учения «Молниеносный удар 2021», в которой поучаствовала военная техника, купленная в России или полученная по военному соглашению Москвы и Белграда. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным минобороны Сербии, учения на Пештерском плоскогорье стали крупнейшими за несколько десятков лет. До этого была проверена готовность 15 тыс. сербских военных, а также прошли учения на восьми полигонах.

«Экипажи танков Т-72МС впервые показывают боевые возможности с употреблением современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми оборудованы. Вместе с ними выступают и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации. », — сообщили в сербском военном ведомстве.

Отмечается, что на учениях присутствовали президент Александр Вучич, члены правительства и командования.

Ранее армии России, Белоруссии и Сербии отработали вопросы передислокации войск на большие расстояния в рамках учения «Славянское братство — 2021».