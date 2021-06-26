В Германии объяснили отказ от поставок оружия на Украину
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему Берлин не хочет поставлять оружие Киеву. Ее слова приводит портал «Страна.ua».
«Для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет», – заявила дипломат.
Она напомнила, что недавно была сложная для Германии дата – 22 июня, годовщина нападения нацистских сил на Советский Союз.
«Надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно», – пояснила посол.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал Германию предоставить Украине оборонительное оружие. В ответ министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки оружия не помогут в решении кризиса в Донбассе, данный конфликт можно урегулировать только политическим путем.