Россия перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет в рамках учений

Силы средиземноморского соединения Военно-морского флота России начали совместные с авиацией Воздушно-космических сил учения в Средиземном море, сообщает телеканал «Звезда».

В рамках учений на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии были переброшены самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», а также противолодочный самолет Ил-38.

В ходе тренировочных мероприятий пять кораблей ВМФ вместе с авиацией ВКС выполнят задачи по обеспечению безопасности авиабазы и пункта обеспечения Тартус.

Ранее Тихоокеанский флот России провел учения в центральной части Тихого океана. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе тренировки отработали уничтожение авианосцев условного противника, а стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ и боевые корабли флота — условный удар крылатыми ракетами по объектам противника.