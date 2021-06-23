На выставке MILEX-2021 российский ВПК представит новые парашюты и боеприпасы

На выставке вооружений MILEX-2021 в Минке российский военно-промышленный комплекс представит новые парашюты и боеприпасы, сообщает издание «Военно-промышленный курьер».

«Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует парашютные системы специального назначения, а также артиллерийские боеприпасы нового поколения на международной выставке вооружения «Милекс-2021», которая пройдет с 23 по 26 июня в городе Минске», — рассказали в пресс-службе холдинга.

Парашютные системы «Поиск» предназначены для использования сотрудниками экстренных служб — они позволяют приземляться на заранее выбранном участке местности, в том числе — в труднодоступных местах в лесных массивах, для того, чтобы ликвидировать возгорание.

Артиллерийские боеприпасы будут представлены танковыми 125-мм снарядами «Свинец-2» и «Манго-М». Это универсальные танковые снаряды предназначены для борьбы с танками и другими целями на расстоянии до двух километров.

Ранее стало известно, что Россия представит танка Т-14 на выставке MILEX-2021.