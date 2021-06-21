Корабли и авиация ТОФ отработали удар по объектам и кораблям условного противника

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией во время учений в центральной части Тихого океана нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным военным объектам условного противника, передает a href=http://ria.ru target=_blank>РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве заявили, что условная ракетная атака была осуществлена с надводных кораблей и с воздуха. При этом поддержку корабельным ударным группам оказывали два дальних противолодочных самолета морской авиации ТОФ Ту-142М3.

В ведомстве также сообщили, что экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ во время испытаний выполнили задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника.

«Два отряда кораблей Тихоокеанского флота, действуя на расстоянии около 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров — «Газета.Ru») юго-восточнее островов Курильской гряды, отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника. Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота ордена Нахимова Гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», — сказали в министерстве.

В эпизоде учений была задействована субмарина и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 морской авиации ТОФ.