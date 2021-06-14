В 2020 году ядерные державы увеличили число развернутых боеголовок. Об этом сказано в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По его информации, число ядерных боеголовок, которые в настоящее время развернуты с оперативными силами, увеличилось до 3825. В 2019 году данный показатель составлял 3720.

В докладе говорится, что около 2000 развернутых боеголовок, почти все из которых принадлежат России или США, находились в состоянии повышенной боевой готовности. Они сократили свои общие запасы — почти на 400 боеголовок. Однако в составе оперативных сил обе страны увеличили число боеголовок примерно на 50.

При этом на начало текущего года общее количество ядерных боеголовок уменьшилось.

Согласно оценкам SIPRI, в этот период девять ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) в совокупности располагали 13 080 единицами ядерного оружия. В институте сообщают, что это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны владели в начале 2020 года.

На прошлой неделе издание Defense News сообщило, что союзники Соединенных Штатов по НАТО среди европейских стран готовятся официально отказать Вашингтону в размещении американского ядерного оружия наземного базирования в Европе.