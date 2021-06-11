США выделили Украине $150 млн на укрепление безопасности

Соединенные Штаты выделили Украине $150 млн помощи на укрепление безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины», — заявил Кирби.

Представитель минобороны Соединенных Штатов напомнил, что в 2021 году это второй раз, когда США помогают Украине в обеспечении ее безопасности — до этого, в марте, ей была направлена помощь в размере $125 млн. В новом пакете помощи Украине передадут противоартиллерийские радары, средства борьбы с БПЛА, средства обеспечения безопасной связи и медицинской эвакуации.

Кирби также заявил, что с 2014 года Соединенные Штаты поставили Украине военную помощь в размере $2,5 млрд, и подтвердил, что США готовы продолжать поставлять Украине летальное оружие.

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