Американский эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец Laboon вошел в Черное море. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

В российском Минобороны сообщили, что начали отслеживать действия эсминца.

До этого 6-й оперативный флот США уведомлял, что корабль войдет в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению «морской безопасности в регионе».

Эскадренный миноносец USS Laboon типа «Арли Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы ПВО «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек.