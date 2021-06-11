Путин подписал закон о служебной тайне в сфере обороны страны

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит в оборонную сферу понятие «служебная тайна», сообщает РИА «Новости».

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — указано в пояснительной записке к законе.

Закон позволит ограничить распространение служебной информации, а ограничения будут наложены на федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов России, органы местного самоуправления, организации и непосредственно на граждан России.

Причиной введения этого законна стало распространение в сети в открытом доступе сведений, которые могут угрожать обороноспособности страны.

«В СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности», — указано в пояснительной записке.

За разглашение сведений, которые будут составлять служебную тайну, гражданским лицам будет присужден штраф, а военнослужащие понесут дисциплинарное наказание.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий переводить деньги физлицам через анонимные кошельки.