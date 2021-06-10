На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива
Советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии. Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».
«Если государство заботится о собственной экономике, народе, перспективах, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы, которые как несущие конструкции выступают, без которых мы просто утратим боеспособность. Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива», — сказал он.
По словам советника делегации Киева в контактной группе, в истории есть много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых.
Кроме того, Арестович подчеркнул, что разорвать полностью все отношения с Россией и Белоруссией быстро невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ему есть что обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, кроме Донбасса.
Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела украинского государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется «страной-агрессором». Россия обвинения в свой адрес отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.