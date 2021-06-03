Песков прокомментировал слухи о высылке российских военных из Турции

Российские специалисты, обслуживающие С-400 в Турции, покидают страну в плановом порядке. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, о высылке российских техников по требованию Вашингтона речи не идет.

«Нет, это не так. Наша соответствующая служба вчера дала разъяснения. Никакого там воздействия американцев не было. Вы знаете, что американцы на турков изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на Родину, они закончили все дела по обучению турецкого персонала. Подавать это как высылку неправильно и некорректно», — заявил Песков, комментируя появившиеся накануне в СМИ слухи о том, что Турция планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплекс С-400. Поставки комплексов ПВО турецкой стороне были осуществлены летом — осенью 2019 года. Сделка стала причиной кризиса в отношениях между Турцией и США. Вашингтон требовал, чтобы Анкара взамен приобрела американские комплексы Patriot, грозя задержками в продажах Турции истребителей F-35, а также санкциями в соответствии с CAATSA.

В Турции сочли недопустимыми призывы не использовать купленные у России С-400.