Скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки «Курск»

Ушел из жизни вице-адмирал Юрий Сухачев, учувствовавший в расследовании гибели атомной подводной лодки «Курск». Об этом сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Сухачев умер 30 мая на 76-м году жизни. Он будет похоронен на Серафимском кладбище Петербурга в среду, 2 июня. Прощание пройдет в этот же день в Никольском Морском соборе.

Вице-адмирал родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, служил на различных должностях на флоте. В 1999 году был назначен начальником Государственного научно-исследовательского института аварийно-спасательного дела и глубоководных работ.

В 2000 году работал в составе правительственной комиссии, которая расследовала причины аварии на подводной лодке «Курск», где погибли 118 членов экипажа. Также Сухачев руководил работой водолазов на месте трагедии и участвовал в разработке проекта подъема затонувшего корабля.

Был награжден орденом «Знак Почета» (1974) за освоение новой техники и орденом «За военные заслуги» (1997).