Испытания противоракет SM-6 в США завершились неудачей

Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis в США завершились неудачей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Агентства по противоракетной обороне США.

«Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможность корабля (оснащенного системой) Aegis обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности», — говорится в сообщении.

Однако цель перехвата с помощью двух противоракет Standard Missile 6 (SM-6) не была достигнута, отметили в ведомстве.

Другие подробности испытаний не приводятся.

Ранее в США рассказали о способном поразить Россию и Китай новом гиперзвуковом оружии дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) . Его испытания запланированы на 2023 год, но СМИ уже сейчас утверждают, что американские системы превзойдут оружие, которое есть у Москвы и Пекина. Оно способно развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука, и поражать цели на расстоянии почти в 2,8 тыс. км.