В США рассказали о подготовке к «первой арктической войне»

Многие государства, среди которых США, активно готовятся к военному противостоянию в Арктике. Об этом пишет The National Interest.

Автор статьи заявляет, что хоть «никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами», Пентагон обеспокоен тем, что из-за таяния льдов перед многими странами открываются новые стратегические возможности.

«Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние», — говорится в публикации.

Утверждается, что новые вызовы заставили США несколько раз переосмыслять стратегию своих действий в регионе. Так, например, ВМС призывали создать устойчивые к холодам системы вооружений, а Управление военно-морских исследований недавно использовало подводных дронов, чтобы изучать водную толщу Арктики.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия обошла США в укреплении своих позиций в Арктике. Отмечалось, что Россия заинтересована в Арктике в том числе из-за экономической ситуации, поскольку таяние льдов может увеличить потенциал Северного пути и позволить осваивать новые запасы ископаемых.