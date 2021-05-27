Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал взрывоопасной ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Выступление транслировалось на его странице в Facebook.

«Обстановка напряженная и взрывоопасная», — сказал Пашинян.

Политик отметил, что между армянскими военными и азербайджанскими солдатами, перешедшими на территорию Армении, происходят стычки.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.

Накануне исполняющий обязанности Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань.