ФСБ заявила об увеличении числа полетов украинских дронов у границы России

Погранслужба Федеральной службы безопасности России зафиксировала, что в последнее время у российской границы часто стали появляться украинские дроны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ — руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова.

По его словам, увеличение числа полетов беспилотных летательных аппаратов отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы.

«При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — сказал Кулишов.

Он также добавил, что Украина учится у Турции и Израиля применять разведывательно-ударные БПЛА для возможного задействования в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил страны. Кроме того, украинский лидер внес в Верховную раду законопроект об основах национального сопротивления.