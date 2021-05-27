ВМС США сообщили о российском корабле-разведчике вблизи Гавайев

Военно-морские силы США заявляют, что засекли российский разведывательный корабль рядом с Гавайями. Об этом сообщает Военно-морской институт Соединенных Штатов со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота страны Джона Гея.

«Тихоокеанскому флоту США известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и флот будет продолжать наблюдение за судном все время, пока оно находится здесь», – рассказал представитель ВМС США.

По данным института, речь идет о корабле российского Тихоокеанского флота «Карелия», который специализируется на радиотехнической разведке. Как рассказали в Пентагоне, корабль действует в рамках международного права и не представляет угрозы для судоходства.

Ранее США потребовали от России отменить запрет на вход военных и гражданских судов в некоторые районы Черного мора. При этом американские корабли продолжают регулярно входить в Черное море. Например, в мае текущего года сторожевой корабль США Hamiton прибыл в черноморскую акваторию на совместные учения с Украиной.