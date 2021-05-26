В Белоруссии заявили о высокой активности стран НАТО у границ республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во время выступления в парламенте о высокой интенсивности разведки, а также мероприятий по оперативной и боевой подготовке вооруженных сил стран НАТО у границ республики. Об этом сообщает «БелТА».

«Основные причины — стремление Североатлантического альянса и ЕС беспрепятственно диктовать свою волю», — сказал глава ведомства.

По словам Хренина, количество полетов военной авиации в воздушном пространстве соседних стран и над акваторией Балтийского моря еженедельно составляет до 30 вылетов. Он пояснил, что это «обеспечивает ведение разведки на всю глубину» территории Белоруссии.

Министр добавил, что количество военных учений стран альянса вблизи белорусской границы и задействованного в них личного состава за последний год выросло более чем в 1,5 раза. Хренин подчеркнул, что сегодня в Европе проводится около 20 учений. Также он отметил, что некоторые мероприятия в Польше и странах Балтии носят наступательный характер.

Глава минобороны дополнил, что в Польше проводится реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО, а также в 15 км от границы на полигоне в Пабраде постоянно находится батальонная тактическая группа войск альянса.