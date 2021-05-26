Российский МиГ-31 сопроводил норвежский военный самолет на Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Средства воздушного контроля РФ обнаружили цель, приближающуюся к границе. Для ее опознавания в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий в состав дежурных сил по противовоздушной обороне.

Российские военные идентифицировали воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, экипаж истребителя сопроводил воздушное судно над акваторией Баренцева моря.

Уточняется, что госграница России нарушена не была.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 встретил американского шпиона у границы России. Экипаж российского истребителя определил, что воздушная цель — стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США — и сопроводил его над акваторией Тихого океана.