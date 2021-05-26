Войска США покинут Афганистан раньше установленного срока

Военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом Джозефом Байденом срок 11 сентября. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что Пентагон до сих пор не определил, как он будет бороться с террористическими угрозами, такими как «Аль-Каида» (организация запрещена в России), после ухода американских войск. Также Пентагон не добился согласия союзников на перемещении американских войск в близлежащие страны.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.