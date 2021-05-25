Минобороны Армении сообщает о погибшем при обстреле со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии, сообщает министерство обороны Армении.

Инцидент произошел 25 мая около 14.20 (13.20 мск) вблизи приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. По данным ведомства, один человек в результате обстрела погиб.

«Был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции», — указано в сообщении.

Минобороны Армении уточняет, что погибший был военнослужащим-контрактником и получил смертельное ранение в ходе обстрела.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян тогда утверждал, что азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры относительно процесса уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно. По словам Пашиняна, на территории Армении остаются около 500-600 военнослужащих Азербайджана.