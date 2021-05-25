Опубликовано видео приземления российских Ту-22 на базе Хмеймим в Сирии

Появилось видео первого приземления трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

После выполнения всех учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

На видеозаписи показано, как Ту-22м3 приземляются на авиабазе Хмеймим после реконструкции полосы, которая включала замену покрытия и установку нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

Ранее на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии перебазировались три дальних бомбардировщика Ту-22м3, в связи с чем Министерство обороны России отметило, что теперь авиабаза способна принимать все самолеты военно-космических сил.

Гражданская война в Сирии началась более 10 лет назад, когда в столице страны Дамаске прошли первые протестные акции. В течение 2011 года глубокий политический кризис вылился во внутренний вооруженный конфликт.