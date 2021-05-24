Президент Армении назначил нового замначальника генштаба ВС

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Sergei Grits/AP

Президент Армении Армен Саркисян назначил Эдварда Асряна новым заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

«Назначить Эдварда Асряна начальником главного оперативного управления генерального штаба — заместителем начальника генерального штаба ВС», — говорится в сообщении.

Ранее Асрян был главой оперативного управления главного оперативного управления генштаба.

Эдвард Асрян стал пятым по счету замначальника генерального штаба вооруженных сил Армении.

В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенанта Артака Давтяна.