Президент Армении назначил нового замначальника генштаба ВС
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Президент Армении Армен Саркисян назначил Эдварда Асряна новым заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.
«Назначить Эдварда Асряна начальником главного оперативного управления генерального штаба — заместителем начальника генерального штаба ВС», — говорится в сообщении.
Ранее Асрян был главой оперативного управления главного оперативного управления генштаба.
Эдвард Асрян стал пятым по счету замначальника генерального штаба вооруженных сил Армении.
В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенанта Артака Давтяна.
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