Американский генерал испугался усиления влияния России на Ближнем Востоке

Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи увидел угрозу расширения влияния России и Китая на Ближнем Востоке после сокращения американского военного присутствия в регионе. Его слова приводит Associated Press.

«Ближний Восток – это область интенсивного соперничества между великими державами. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, появятся ли пробелы, которые они могут использовать», – заявил генерал.

По его словам, Москва якобы стремится наладить торговлю оружием в регионе, а Пекин хочет в конечном итоге создать там свои военные базы.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Минист ерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.