СМИ: глава ВВС Турции отдал приказ сбить российский истребитель

Инцидент с российским Су-24, который был сбит близ турецко-сирийской границы в 2015 году, мог произойти по вине командующего Военно-воздушными силами Турции Абидина Юнала. Об этом сообщает издание Nordic Monitor со ссылкой на данные судебного допроса.

Согласно данным СМИ, Юнал отдал подчиненным приказ атаковать российские военные самолеты без предупреждения.

По имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС оповестило Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах.

«Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами», — уточнил Дурмуш.

В Турции ранее отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись. Пилот был расстрелян с земли боевиками.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой.