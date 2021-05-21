Минобороны России рассекретило документы о Пражской наступательной операции

Минобороны России рассекретило документы по Пражской наступательной операции, открыв на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел, который посвящен «сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов».

В военном ведомстве отметили, что представленные в нем документы «ставят заслон фальсификаторам истории и подтверждают решающую роль Красной Армии в освобождении Чехословакии».

Уточняется, что в разделе содержатся материалы из Центрального архива Министерства обороны «о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли», а также «об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в этой стране».

Раздел был создан в рамках проекта «Без срока давности».

В результате Пражской наступательной операции, которая приводилась с 6 по 12 мая 1945 года, советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны РФ, в Чехии захоронено свыше 50 тысяч советских солдат.

Ранее Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Польши от фашистских захватчиков в 1945 году.