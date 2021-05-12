Палестинские радикалы выпустили более 200 ракет по Израилю

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило более 200 ракет по Израилю, сообщает палестинский портал Dunya Al Watan.

В частности, 100 ракет были выпущены по городу Беэр-Шева, еще 110 – по Тель-Авиву и международному аэропорту имени Бен-Гуриона, указано в сообщении.

Ранее боевое крыло радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Впоследствии лидер движения Исмаил Хания заявил, что его бойцы нанесли поражение Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что сторонники движений ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) поплатятся жизнями за ракетный обстрел.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада».

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».