Кабмин представит Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу

Российский кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и решил представить данное предложение президенту России Владимиру Путину. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <...> предложение о денонсации Договора по открытому небу», — сказано в документе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Москва выходит из этого соглашения. По ее словам, российская сторона приняла такое решение из-за неприемлемой ситуации вокруг договора, которая сложилась после выхода Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.