В США обеспокоены серьезной нагрузкой на авиацию из-за российских «Медведей»

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, которые получили в кодификации НАТО прозвище «медведь», выполняют «рутинные» полеты у побережья Аляски, вызывая беспокойство у американских ВВС. Об этом сообщает портал 19FortyFive со ссылкой на генерала-лейтенанта Дэвида Крамма.

Отмечается, что в 2020 году из-за российских самолетов американская сторона поднимала в воздух истребители F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3.

«Мы, безусловно, наблюдаем рост российской активности. В прошлом году мы перехватили более 60 самолетов. ... Мы следим не только за этим», — сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, уточняется, что находящиеся на Аляске подразделения в настоящий момент столкнулись с серьезной нагрузкой. Военное командование ищет способы облегчить работу северных подразделений. В том числе, речь идет об отправке истребителей F-16.

По словам главы Северного командования Вооруженных сил Америки генерала Глена ван Херка, началось возобновление «равной конкуренции» с РФ.

«Ясно, что Россия пытается восстановить свое влияние на мировой арене. Это соревнование великих держав», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, разговаривая по телефону с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Каиром российских истребителей Су-35.