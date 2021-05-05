Над Москвой прошла репетиция воздушной части парада

В небе над Москвой самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели репетицию воздушной части парада, сообщает РИА «Новости».

Всего в тренировке приняли участие 76 летательных аппаратов, среди них — три тяжелых вертолета Ми-26 и по пять вертолетов Ми-8, Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Самолетную часть тренировки представили три транспортных Ил-76, пара Ил-78 и Ту-95МС и Ил-78 и Ту-160, которые проведут дозаправку в воздухе. Истребительную авиацию представят четверки истребителей Су-35С, которые буду сопровождать Ту-160, а следом за ними — четверка Су-24.

Также в тренировке приняли участие носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребители 5-го поколения Су-57, они также летели четверками.

Традиционно, в параде будет участвовать «кубинский бриалинт» — объединенный строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».

Ранее Минобороны опубликовало кадры ночной репетиции парада на Красной площади.